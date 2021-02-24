В Чечне арест геев, задержанных в Нижнем Новгороде, признали законным

Верховный суд Чечни признал законным арест двух геев - местного жителя Салеха Магамадова и его несовершеннолетнего, 17-летнего, друга, которых 4 февраля сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде и вернули на родину.

Молодых людей, взятых под стражу на два месяца решением суда Урус-Мартана, обвиняют в поставке продуктов незаконному вооруженному формированию, в связи с чем им грозит до 15 лет лишения свободы. По данным правозащитников, арестованным пришлось под угрозами и давлением подписать некоторые бумаги.

Как отмечается в сообщении сайта Кавказ.Реалии, к обвиняемым до сих пор не пустили ни независимых адвокатов, ни медиков, несмотря на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 8 февраля.

Российская ЛГБТ-сеть полагает, что молодым людям в Чечне грозит "смертельная опасность". Эта неправительственная организация в июне помогла Магамадову и его спутнику выехать из Чечни и перебраться в Нижний Новгород. В дальнейшем она планировали покинуть Россию.

Правозащитники не раз заявляли о преследованиях представителей сексуальных меньшинств в Чечне, об их похищениях, пытках и внесудебных расправах. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике "геев нет".