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Оператора ФБК Павла Зеленского перевели из СИЗО под домашний арест

Павел Зеленский в суде

Пресненский суд Москвы перевёл из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму.

Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь. Зеленский пробудет под домашним арестом до 24 апреля.

Как напоминает "МБХ-Медиа", Павла Зеленского задержали утром 15 января. Дома у него прошел обыск. Оператора ФБК обвиняют в призывах к экстремизму из-за твита о покончившей жизнь самоубийством журналистке Ирины Славиной, а также еще одного сообщения, в котором упоминались президент Владимир Путин и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Директор ФБК Иван Жданов заявлял, что Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката. По мнению Жданова, на сотрудника фонда могли оказать давление в следственном изоляторе.

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