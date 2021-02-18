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Арестованный сотрудник ФБК признал вину по делу об экстремизме

Павел Зеленский в зале суда

Арестованный сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский признал свою вину по делу об экстремизме и отказался от адвоката. Об этом в эфире "Навальный LIVE" рассказал директор ФБК Иван Жданов.

По мнению Жданова, на сотрудника фонда могли оказать давление в СИЗО. Зеленского защищал адвокат международной группы "Агора" Мансур Гильманов. Жданов отметил, что ФБК направил к арестованному сотруднику ещё одного защитника для выяснения причин случившегося.

Зеленского задержали 15 января и затем арестовали. Причиной задержания стали две записи в твиттере. Зеленский написал их вскоре после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре прошлого года.

"Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте (бить) эту недовласть", – написал в твиттере Павел Зеленский. Во втором твите он написал, что ненавидит тех, кто, по его мнению, довёл Славину до самоубийства, включая президента, и назвал этих людей "недостойными жизни".

В январе правозащитный центр "Мемориал" включил Зеленского в список политзаключённых.

  • По уголовной статье за призывы к экстремизму грозит до пяти лет тюрьмы. Арестованный во время протестов в Москве в 2019 году блогер Владислав Синица был осуждён на пять лет лишения свободы за твит о детях сотрудников силовых структур, который следствие и суд сочли угрозой, хотя в нём не содержалось прямых призывов.
  • Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре до 1 июня рассмотреть вопрос о частичной декриминализации статьи о призывах к экстремизму.

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