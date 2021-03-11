Человек имеет право Live. ОНК против Литвинович, Роскомнадзор против Твиттера
Как работу общественных наблюдательных комиссий в России превращают в имитацию правозащиты и кто от этого выиграет. Замедление Твиттера, налоги для блогеров и цифровой суверенитет. Чего еще ожидать пользователям рунета.
Другие материалы
-
-
04 марта 2021
Человек имеет право Live. Кругом враги
-
25 февраля 2021
Человек имеет право Live. Террористы новой волны
-
18 февраля 2021
Человек имеет право Live. Недопреступление и наказание
-
-