Защита Навального направила новое обращение в Совет Европы

Представители Алексея Навального в Европейском суде по правам человека направили новое обращение в комитет министров Совета Европы, в котором призывают потребовать немедленного освобождения оппозиционного политика и "использовать все возможные средства" для содействия отмене решений российских судов по делу "Ив Роше". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Анна Маралян проинформировали Совет Европы о решении Мосгорсуда от 20 февраля, который отклонил апелляцию защиты на замену оппозиционеру условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Решение отправить Навального в колонию вступило в силу. По их мнению, это "ещё раз демонстрирует нежелание государства-ответчика эффективно исполнить решение ЕСПЧ", который признал приговор 2014 года по делу "Ив Роше" несправедливым.

Адвокаты оппозиционера напоминают об ответе Минюста России, который на прошлой неделе сообщил, что Навального нельзя освободить по требованию ЕСПЧ, так как это было бы вмешательством в деятельность суда.

В ответ на это защита Навального приводит данные из отчета Международной комиссии юристов 2014 года, в котором говорилось о наличии в российской судебной системе "телефонного правосудия, коррупции и зависимости от прокуратуры". Они ссылаются на аналогичные выводы мониторинговой некоммерческой организации UN Watch и отчет спецдокладчика ООН по вопросам независимости судей.

Защита также просит Комитет министров Совета Европы рассмотреть дело Навального на ближайшей сессии по контролю за исполнением решений ЕСПЧ и запустить процедуру обращения в ЕСПЧ о неисполнении Россией его постановления 2017 года.

В начале февраля представители Навального уже обращались в Комитет министров Совета Европы с просьбой начать разбирательство в отношении России из-за неисполнения решений ЕСПЧ по делам российского оппозиционного политика.