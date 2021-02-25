Каждая десятая компания в России может закрыться в 2021 году

Примерно каждая десятая компания в России готовится к закрытию в 2021 году. Таковы данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает РБК.

Опрос показал, что российский малый и средний бизнес продолжает испытывать те же проблемы, что и на пике пандемии. Основной проблемой остаётся слабый спрос. У более чем 40 процентов компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60 процентов компаний почти на треть уменьшилась выручка, а 45 процентов респондентов урезали зарплаты.

Но и в 2021 году российский бизнес оценивает свое положение очень пессимистично, указывают авторы исследования. В начале года у трети респондентов продолжил снижаться оборот, 9,7 процентов компаний готовятся к закрытию.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса. В частности, будет продлена программа льготного кредитования, ставка при этом повысится с 2 до 3 процентов. Участвовать в новой программе будет бизнес из числа "наименее восстановившихся отраслей" — в том числе общепита, сферы культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса.