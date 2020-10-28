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"Ведомости": пятой части компаний в России нечем платить налоги

В ближайшее время почти каждая пятая российская компания не сможет платить налоги из-за финансовых проблем. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР).

По данным экспертов, проблемы связаны не только со второй волной пандемии коронавируса и ожиданием введения новых строгих ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам. Теперь бизнесу придется вместе с текущими налоговыми платежами вносить оплату за предыдущие периоды, отмечают эксперты.

Кроме того, компании столкнулись с неплатежами со стороны поставщиков и клиентов.

Опрошенные изданием независимые эксперты считают, что среди представителей среднего бизнеса, который не попал под государственные меры поддержки, доля неплатежеспособных компаний значительно превысит 19 процентов.

Способы выжить у таких компаний есть, хотя их и немного. Это может быть, например, получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, а также займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса более сильным и устойчивым игрокам, сказал изданию член генерального совета "Деловой России" Сергей Гебель. Однако для получения отсрочки или рассрочки более чем на шесть месяцев понадобится обеспечение – залог, банковская гарантия, поручительство. В результате воспользоваться таким механизмом на практике смогут очень немногие компании, отмечают эксперты.

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