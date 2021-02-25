В московском метро появится новая система слежки

Мэрия Москвы установит на 85 станциях метрополитена 316 мультимедийных экранов с камерами видеонаблюдения, оснащенные функцией распознавания лиц. Они будут следить за поведением пассажиров, смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и "праздношатания".

Соответствующий заказ стоимостью 932 миллиона рублей опубликован на сайте госзакупок, сообщает "Коммерсантъ". Победителя выберут 4 марта, все работы он должен завершить в декабре.

Видеокамеры планируют оснастить модулями, которые станут распознавать скопления людей и подсчитывать число пассажиров.

В "Московском метрополитене" изданию заявили, что "видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей". А сами экраны устанавливаются для информирования пассажиров в экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также демонстрации рекламы.

Доступ к мультимедийным экранам и камерам получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы, а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.