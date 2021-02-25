Белорусский телеграм-канал Nexta попал в список экстремистских

Белорусские телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta внесены в список республиканских экстремистских материалов. Соответствующее решение ранее принял суд в Минске. Он признал, что каналы призывают к организации массовых беспорядков.

За публикацию или репост материалов с логотипом Nexta Live или Nexta грозит административная ответственность за призывы к экстремистской деятельности. Ребрендинг или изменение логотипов телеграм-каналов не приведёт к исключению из списка экстремистских, отмечает издание Tut.by.

Nexta и Nexta Live стали популярными после освещения акций против режима Александра Лукашенко. Основатель телеграм-каналов Степан Путило и главный редактор Роман Протасевич находятся в Польше. Белорусская генпрокуратура направила Варшаве запрос на их экстрадицию.

В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.