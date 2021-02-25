Проблема для "русского мира". Показательное дело Сергея Стерненко

Вынесенный в седьмую годовщину гибели участников "революции достоинства" (так в Украине называют события начала 2014 года, приведшие к падению режима Виктора Януковича) обвинительный приговор одному из лидеров одесского Евромайдана Сергею Стерненко может стать катализатором масштабных протестов в стране. К каким еще последствиям может привести приговор, в подготовке которого подозревают сторонников Антимайдана?

25-летний Сергей Стерненко – блогер, бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора" (организация признана в России экстремистской и запрещена. – РС), участник Евромайдана и один из основателей движения "Народная люстрация". После смены власти в Украине он, в частности, вместе с единомышленниками срывал концерты в Одессе тех звезд украинской и российской эстрады, которые поддерживали российскую аннексию Крыма или выступали в неподконтрольной Украине части Донбасса, участвовал в акциях против застройки территории городских парков.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы признал Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука виновными по делу о незаконном хранении оружия, похищении и пытках в 2015 году руководителя местного отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича, который вскоре должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области.

По версии следствия, Стерненко и Демчук вызвали Щербича на встречу, а оттуда вывезли в неизвестном направлении с мешком на голове, били и требовали отказаться от депутатства. После этого Щербича отпустили, отобрав у него, как значится в деле, 300 гривен (примерно 13 долларов по курсу на то время).

Обвиняемые свою вину отрицали, подчеркивая, что дело сфабриковано

В полицию потерпевший обратился на следующий день после похищения и, как утверждается, узнал среди нападавших Стерненко и Демчука. Через пять месяцев при обыске сотрудники полиции нашли у Стерненко стартовый пистолет. На процессе обвиняемые свою вину отрицали, подчеркивая, что дело сфабриковано и базируется исключительно на словах Щербича, близкого к мэру Одессы Геннадию Труханову, который организовал в 2014 году в городе Антимайдан.

В итоге суд приговорил Стерненко и Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией половины имущества. До решения по апелляции оба будут находиться в СИЗО. Это не единственное дело в отношении Сергея Стерненко. Минувшим летом в украинской столице начался судебный процесс по его обвинению в убийстве. В мае 2018 года в драке с участием Стерненко погиб 28-летний Иван Кузнецов, который первым, согласно материалам дела, напал на активиста. За год это было третье нападение на Стерненко. В причастности к организации всех их он обвинил полицейских и критикуемого им мэра Одессы Геннадия Труханова. Стерненко неоднократно говорил о политическом преследовании, заявляя о давлении на следствие по расследуемым против него делам со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Приговор одесского суда Сергею Стерненко комментирует его адвокат Маси Найем:

– Первоначально приговор должны были оглашать еще в пятницу, 19 февраля (накануне седьмой годовщины расстрелов на Майдане в Киеве. – РС). Это дело лежало долгое время мертвым грузом, очень медленно рассматривалось, в отличие от другого дела – о самозащите Сергея, по которому заседания проходят очень часто. Приговор, мне кажется, специально объявили именно в этот день (23 февраля, когда в России отмечают День защитника Отечества. – РС). И это не случайное стечение обстоятельств. Сергей Стерненко – проблема для "русского мира" не только в Одессе, но и вообще в Украине. Если посмотреть, кто больше всего радуется данному приговору, то будет понятно, кто его бенефициар. Это не история восстановления справедливости, это история реванша [сторонников Антимайдана]. За последние дни прозвучали угрозы, что с Сергеем могут расправиться в СИЗО. Одна угроза – от Анатолия Шария (бывший украинский журналист, блогер, проживающий в Испании, которого недавно Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене. – РС), а вторая – от Кивы (Илья Кива – депутат Верховной рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" .– РС). И эти факты в том числе объясняют, кому нужен был этот приговор, – считает адвокат Маси Найем.

Защита Стерненко надеется, что приговор будет отменен апелляционным судом. Дата апелляции пока не назначена.

Примечательно, что приговор Стерненко вынес судья, который до войны в Донбассе проживал и работал в Донецке и прославился тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. СМИ пишут, что этот судья принял несколько противозаконных решений и находится "на крючке" у бывших украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича.

После оглашения приговора Стерненко по всей Украине начались акции протеста. Самые массовые прошли в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Черновцах. К вечеру 23 февраля у Офиса президента Украины собралось несколько тысяч демонстрантов. Среди них был и депутат Верховной pады VIII созыва (2014–2019 гг.), бывший командир добровольческого батальона МВД Украины "Миротворец", участник боевых действий в Донбассе Андрей Тетерук:

– Приговор одесского суда – месть Стерненко за его проукраинскую позицию, борьбу против "русского мира". Во время судебного процесса факты были подтасованы, и в целом это дело выглядит как очень сомнительное с точки зрения юриспруденции. Поэтому вспыхнувшие протесты – ответ на несправедливый приговор. Буквально спустя несколько часов к Офису президента Украины вышли несколько тысяч возмущенных этим приговором, в основном студентов, которые остро реагируют на любую несправедливость, тем более и Сергей также студент (Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. – РС). Поэтому на акции было очень много и молодёжи, и гражданских активистов разного возраста. Всех их объединяет одно – они хотят жить в правовом государстве. Мы хорошо помним ошибки в 2013 году тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и помним, чем все это закончилось. Украина – точно не Россия. У нас терпеть власть, когда она переходит своеобразные "красные линии", никто не будет.

– Масштабные протесты с требованием освободить Сергея Стерненко ожидаются в субботу, 27 февраля, в Киеве и других украинских городах. Президент Украины Владимир Зеленский пока никак не обозначил свою позицию по этому делу. Могут ли протесты стать поводом для смены украинской власти?

Если Зеленский будет игнорировать требования народа, его будущее окажется сомнительным

– Не уверен, что так быстро [появится требование о досрочных президентских выборах], но рейтинг у Зеленского точно продолжит снижаться очень сильно. Зеленский в силу своей неопытности принимает много глупых решений, которые в краткосрочной перспективе ему нравятся, а в долгосрочной – приносят беду как ему, так и стране в целом. Если он будет игнорировать требования народа, его будущее окажется сомнительным. Президенту нужно определяться: с кем он? Если на стороне народа, то это следует демонстрировать конкретными действиями – реформировать судебную ветвь власти. А если президент будет защищать свое окружение, подозреваемое в коррупции, тогда у него [возникнут] очень большие проблемы. Уверен, что чиновники из окружения главы государства причастны к подготовке приговора Стерненко, – говорит Андрей Тетерук.

До вынесения приговора Стерненко в Украине активно обсуждали санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые коснулись в том числе кума Путина, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и подконтрольных ему трех телеканалов, прекративших вещание в украинском телеэфире. Санкции были введены в действие указом президента Украины Владимира Зеленского.

Ответом Кремля на санкции стало обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. В этом же контексте, очевидно, можно рассматривать и приговор Сергею Стерненко – как элемент внутриполитической дестабилизации в Украине. Говорит депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин:

– Очень четко прослеживается связь между активизацией части команды президента по противодействию российской агентуре и борьбой второй части его команды, которая с этой российской агентурой сотрудничает. Ко второй части относится, например, Олег Татаров – заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ), он очень близок к руководителю ОПУ Андрею Ермаку, который отвечает за дисциплину, а фактически занят сбором папок [компромата] на представителей большинства – депутатов Верховной рады от президентской партии "Слуга народа". В свое время Татаров был очень близок к Андрею Портнову (замглавы администрации президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, занимался вопросами судоустройства, бежал из Украины после Евромайдана, вернулся в страну после избрания президентом Владимира Зеленского и сейчас, как пишут СМИ, сохраняет влияние на часть судей. – РС), который является фактически главным заказчиком дела Стерненко.

Это четко сыгранная комбинация, гибридный удар, который уже используется российской пропагандой

Кроме того, мы видим след в этом деле, который ведет и к Геннадию Труханову – мэру Одессы, представителю пророссийского политического спектра, причастному к заказам серии нападений на Стерненко. Силами таких представителей власти, как секретарь СНБОУ Алексей Данилов, разморожены дела против Виктора Медведчука, его соратника Тараса Козака и других агентов. Одновременно другая часть команды Зеленского добивается вынесения обвинительного приговора Стерненко. Конечно же, это четко сыгранная комбинация, гибридный удар, который уже используется российской пропагандой. Мы наблюдаем синхронизированные действия.

Но я со своими коллегами в парламенте надеемся, что президент Зеленский сможет очиститься от влияния "русского мира", в первую очередь в своем ближайшем окружении, не будет вставлять палки в колеса в антикоррупционном расследовании против Татарова, уволит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая реанимирует старые уголовные дела по инициативе Портнова. И тогда Зеленский, опираясь на проукраинское большинство, сможет двигаться вперед.

– Ваша парламентская фракция "Голос" объявила о сборе подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Сергею Стерненко. Но даже если удастся собрать требуемое число подписей и вынести этот вопрос не рассмотрение в Раде, как заявляют представители большинства, вряд ли за решение об отставке проголосуют необходимые 226 депутатов.

Пока такой политической воли у президента нет

– Мы будем требовать уволить и Венедиктову, и всех представителей прокуратуры, которые продуцируют политические решения. У президента Украины есть полномочия для очищения власти от пророссийских элементов и коррупционеров. Для этого лишь необходимо начать судебную реформу, провести которую Зеленский обещал еще во время своей президентской кампании, но до сих пор в этом направлении ничего им не сделано. Самым верным было решение показать, что в его команде нет места представителям пророссийского лагеря. Да, для этого надо уволить и Татарова, и Венедиктову, расторгнуть договоренности с тем же Трухановым.

Это возможно, если есть политическая воля. Пока такой политической воли у президента нет. Он фактически занял традиционную для него позицию страуса и до сих пор не дал оценку делу Стерненко. И украинское общество сейчас весьма активно требует справедливости не только по этому делу. Но дело Стерненко очень показательно. Повторюсь: от президента зависит возможность увольнения генпрокурора и всех, кто запятнал себя контактами с российскими властями. Зеленский может доказать, что он – проукраинский, проевропейский президент.

– В истории преследования Сергея Стерненко особую роль играет Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел Украины уже в пятом правительстве после Революции достоинства. Могут ли, по вашему мнению, протесты против приговора Стерненко стать катализатором масштабного политического кризиса и смены власти в Украине?

Аваков идет на обострение конфликта, ему это необходимо

– Аваков занимает максимально жесткую позицию. Мы не помним, начиная с 2014 года, такого крайне негативного отношения сотрудников правоохранительных органов к мирным протестующим (во время акции против приговора Стерненко у стен Офиса президента Украины вечером 23 февраля были задержаны более двадцати демонстрантов, в ходе столкновений пострадали несколько активистов и полицейских – РС). Аваков идет на обострение конфликта, ему это необходимо, чтобы показать Зеленскому, что он незаменим на посту главы МВД.

Но, как свидетельствует в том числе история Украины, любое давление вызывает противодействие. Не сменив Авакова на посту министра внутренних дел, не сменив тактики коммуникации с улицей, на самом деле Зеленский может протиграть, стул под ним начнет качаться. И в этих условиях я бы не стал исключать возможность досрочных президентских и парламентских выборов. Цель Авакова – получить еще больше власти. Он хочет показать себя единым коммуникатором со всеми олигархами, включая пророссийских. Арсен Аваков, думаю, хотел бы возглавить новое правительство Украины, оставив при этом за собой и пост министра внутренних дел, – предполагает Ярослав Юрчишин.

Тем временем и ряд депутатов Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" поддержали Сергея Стерненко. Они требуют прозрачного суда и призывают главу государства провести в Украине судебную реформу.

Закаленное войной и революциями гражданское общество не может стоять в стороне и требует справедливости

"Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Судебная реформа образца 2015-2019 не выполнила своих ключевых задач – в Украине так и не восстановлено общественное доверие к судам и их решениям. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество не может стоять в стороне и требует справедливости", – отмечается в заявлении группы депутатов фракции "Слуга народа".

Парламентарии также призывают главу государства дать указание о перемещении Сергея Стерненко из Одессы в следственный изолятор в Киеве, чтобы гарантировать его безопасность. Еще одно заявление от имени президентской партии в противовес своим коллегам обнародовали депутаты от "Слуги народа" Данил Гетманцев и Максим Бужанский. В нем подчеркивается, что они "категорически осуждают любые проявления насилия и не разделяют попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти".