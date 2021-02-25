ФСИН: после сообщений о пытках в ИК-6 возбуждены 9 уголовных дел

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о возбуждении девяти уголовных дел после сообщения правозащитного проекта Gulagu.net о пытках заключенного Тахиржона Бакиева в иркутской исправительной колонии № 6. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости".

Дела возбуждены против сотрудников колонии и заключенных. ФСИН не уточняет, сколько всего подозреваемых, и какие именно эпизоды им вменяют. Сообщается также о десяти осужденных, причастных к пыткам сокамерников, в их отношении идёт проверка.

"Информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам" не подтвердилась, утверждает ФСИН.

В декабре и феврале правозащитный проект Gulagu.net сообщал о двух случаях пыток в Иркутской области. Так, сокамерники в СИЗО-1 изнасиловали заключенного Кежика Ондара с использованием кипятильника. В результате истязаний у Ондара была разорвана прямая кишка, ему сделали две операции, но он останется инвалидом. Заключенного ИК-6 Тахиржона Бакиева сокамерники изнасиловали шваброй и двое суток держали под нарами. Ему больше месяца не давали позвонить домой, чтобы рассказать о пытках, которые проводились при поддержке сотрудников ФСИН, сообщали правозащитники.

В ходе проверки сообщений о пытках заключённых руководители исправительной колонии №6 и СИЗО-1 в Иркустке были отстранены от работы.