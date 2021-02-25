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Байден отменил указ Трампа о приостановке иммиграционных виз

Джо Байден

Президент США Джо Байден отменил указ экс-президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд в Соединённые Штаты для иностранцев, которые находились за пределами страны и не получили права на въезд. Исключение было сделано для медиков и других работников, которые, по мнению Белого дома, были важны для борьбы с пандемией COVID-19.

Администрация Байдена сообщила, что указ Трампа привёл к задержкам в получении иммиграционных виз, многие семьи оказались разделены на несколько месяцев и ударили по отраслям, где задействованы специалисты со всего мира.

Бывший президент утверждал, что временные ограничения помогут в борьбе с безработицей. Документ действовал с конца апреля прошлого года.

В начале февраля Байден отменил три указа своего предшественника в области иммиграционной политики. Они касаются процедуры предоставления убежища на границе США и Мексики, некоторых правил легальной иммиграции и политики воссоединения семей нелегальных иммигрантов.

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