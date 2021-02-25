Навальный получил премию Женевского форума по правам человека

Алексею Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Об этом говорится в письме, которое получил руководитель штабов оппозиционера Леонид Волков. Вручение премии пройдет в июне этого года. Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года во время заседания Совета ООН по правам человека.

В письме организаторов форума говорится, что Навальный "был избран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права". Организаторы форума выразили надежду на то, что Алексей Навальный "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". Если Навальный будет находиться в заключении, организаторы планируют пригласить на вручение премии "кого-нибудь из членов его семьи, например Дарью Навальную", говорится в сообщении.

Женевский форум по правам человека проводится ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организуют 25 правозащитных неправительственных организаций, которые также ежегодно вручают Премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза.