Навальный получил премию Женевского форума по правам человека

Алексею Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Об этом говорится в письме, которое получил руководитель штабов оппозиционера Леонид Волков. Вручение премии пройдет в июне этого года. Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года во время заседания Совета ООН по правам человека.
В письме организаторов форума говорится, что Навальный "был избран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права". Организаторы форума выразили надежду на то, что Алексей Навальный "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". Если Навальный будет находиться в заключении, организаторы планируют пригласить на вручение премии "кого-нибудь из членов его семьи, например Дарью Навальную", говорится в сообщении.
Женевский форум по правам человека проводится ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организуют 25 правозащитных неправительственных организаций, которые также ежегодно вручают Премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу "Ив Роше" в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет. Решение суда пока не вступило в силу. До рассмотрения апелляции Навальный находится в СИЗО.
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