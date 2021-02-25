Лубянский шум против Алексея Навального

25 февраля началось срочно инициированное Общественной палатой Москвы голосование. Москвичам на портале "Активный гражданин" предложено выбрать между памятниками для Луянской площади: ставить статую организатора ВЧК и красного террора Феликсу Дзержинскому или святого благоверному князю Александру Невскому. Почему «выбор» именно таков, власти толком объяснить не могут. Инициатива шумно рекламируется. Одновременно раскручивается другая кампания – под дискредитации Алексея Навального, как националиста, не уважающего ветеранов войны. Новый этап начался после того как под нажимом левых активистов «Amnesty International» лишила Алексей Навальный статуса «узник совести», признавая его политзаключенным и не снимая требования о его освобождении.

Новый этап политической борьбы обсуждают политик и публицист Леонид Гозман, историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 25 февраля в 19:05