Австрия выдаст России экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Бывшего директора департамента российского министерства культуры Бориса Мазо арестовали в Австрии для дальнейшей экстрадиции в Россию. Решение принял Высший земельный суд в Вене.

Адвокаты настаивают на освобождении бывшего чиновника. Кроме того, защита утверждает, что Мазо нельзя перевозить в Россию по медицинским причинам. Данные о здоровье россиянина должны проверить независимые эксперты.

Ранее адвокаты сообщали, что Мазо просил в Австрии политического убежища, но рассмотрение дела может растянуться на долгий срок.

Россия обвиняет экс-чиновника Минкульта в мошенничестве на сумму 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По этому же делу проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

В 2017 году Мазо и Пирумова приговорили к реальным тюремным срокам по делу о хищении более 160 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию культурных объектов (дело реставраторов). Мазо тогда освободили из-под стражи, так как он отбыл назначенный срок под стражей.

В 2019 году бывшего главу департамента Минкульта задержали в Австрии на основании испанского ордера, но затем отпустили под залог. Испания считает, что россиянин может быть причастен к отмыванию денежных средств путём приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье. Источник "Интерфакса" в Испании утверждает, что претензии к Мазо связаны с особняком стоимостью более четырёх миллионов евро.

Испания запрашивала Австрию о выдаче россиянина, но получила отказ.

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