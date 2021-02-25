В Ереване проходят митинги сторонников и противников Пашиняна. ВИДЕО

В Ереване проходят митинги и шествия сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозиции. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян принял участие в шествии по улицам Еревана, которое организовали его сторонники. Премьер-министр выступил перед ними на площади Республики. Он заявил, что у властей нет врагов внутри Армении, но есть вопросы, которые нужно обсудить. "В Республике Армения должна быть атмосфера братства, но это не означает, что не будет никаких политических дискуссий." - заявил Пашинян.

Одновременно с акцией сторонников премьер-министра проходил митинг оппозиции. Его участники собрались на площади Свободы в Ереване. Акция была организована "Движением за спасение отечества", которое требует отставки Пашиняна. Позднее участники митинга направились к зданию парламента, они намерены провести возле него ночь. Во время проведения акций между сторонниками и противниками Пашиняна произошла стычка, которая была пресечена сотрудниками полиции.