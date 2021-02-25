В Ереване проходят митинги сторонников и противников Пашиняна. ВИДЕО

В Ереване проходят митинги и шествия сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозиции. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Пашинян принял участие в шествии по улицам Еревана, которое организовали его сторонники. Премьер-министр выступил перед ними на площади Республики. Он заявил, что у властей нет врагов внутри Армении, но есть вопросы, которые нужно обсудить. "В Республике Армения должна быть атмосфера братства, но это не означает, что не будет никаких политических дискуссий." - заявил Пашинян.
Одновременно с акцией сторонников премьер-министра проходил митинг оппозиции. Его участники собрались на площади Свободы в Ереване. Акция была организована "Движением за спасение отечества", которое требует отставки Пашиняна. Позднее участники митинга направились к зданию парламента, они намерены провести возле него ночь. Во время проведения акций между сторонниками и противниками Пашиняна произошла стычка, которая была пресечена сотрудниками полиции.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. Он также уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Это случилось после того, как армия в четверг, 25 февраля, потребовала его отставки из-за увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Он лишился своей должности после критики в адрес Пашиняна.
- Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре минувшего года им и президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджан получил несколько районов в регионе. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве национальных интересов.
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