В Беларуси погибшего протестующего осудили за сопротивление милиции 

Суд в Бресте вынес приговор двум местным жителям по обвинению в сопротивлении сотрудникам милиции во время акции протеста против режима Александра Лукашенко, которая прошла 11 августа прошлого года. Александр Курдюков получил 10 лет колонии. Его друга, Геннадия Шутова, также признали виновным, но оставили приговор без назначения наказания, поскольку он погиб в результате пулевого ранения в голову, которое получил на акции.

По версии белорусского МВД, во время протестного шествия "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" напала на сотрудников правоохранительных органов. Предупредительные выстрелы в воздух якобы не остановили протестующих, и тогда в целях "защиты жизни и здоровья" по ним был открыт огонь на поражение. От одного из этих выстрелов и погиб Геннадий Шутов.

В четверг суд в Бресте также вынес обвинительные приговоры десятерым участникам "Марша героев", который проходил в городе 13 сентября прошлого года. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", уголовному преследованию после той акции подверглись десятки её участников, хотя они всего лишь пели и водили хороводы. Правозащитники называют это "самым массовым политическим делом" в Беларуси.

Обвиняемые по так называемому "хороводному делу", которые были осуждены в четверг, получили от года до двух лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа. В отношении других обвиняемых ещё ведётся следствие.