Во Франции уроженцев Чечни признали виновными в гибели курда

Суд присяжных французского города Лион приговорил четверых уроженцев Чечни к лишению свободы сроками от одного до семи лет. Их признали виновными в гибели 45-летнего мужчины курдского происхождения в 2017 году.

Инцидент произошел в апреле 2017 года в коммуне Сен-При. Камеры видеонаблюдения засняли конфликт между уроженцами Чечни и двумя курдами из Турции. Один из последних погиб после ударов бревном по голове. Как объяснили свой поступок подсудимые, они действовали из соображений самообороны, поскольку пострадавшие ранее нападали на них.

Сторона обвинения настаивала на тюремном заключении сроком как минимум 15 лет для каждого, указывая, что каждый из обвиняемых "в равной степени участвовал в преступлении". Однако присяжные не посчитали роль каждого одинаковой. В результате один из подсудимых отправлен в тюрьму на семь лет за нанесение "смертельных ударов", трое других получили по году тюрьмы за "незаконное насилие". Суд также принял решение о запрете каждому на ношение оружия в течение пяти лет.

Осуждённым уроженцам Чечни от 30 до 37 лет. Они прибыли во Францию с 2009 по 2012 годы, в политическом убежище им отказали.