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Во Франции уроженец Москвы обезглавил учителя

На месте убийства

Французская полиция расследует как теракт убийство школьного учителя в пригороде Парижа. Нападавший, как сообщают французские СМИ, напал в пятницу на преподавателя с ножом и отрезал ему голову. Сам он был убит полицейскими. Известно, что это родившийся в Москве 18-летний представитель чеченской общины.

В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела убитого и взял ответственность за преступление взял на себя. По сообщениям французских СМИ, учитель ранее показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними понятие свободы слова.

Убийство осудили лидеры французского государства, в Конфлан-Сен-Онорин, где было совершено убийство, вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон.

  • В адрес Charlie Hebdo регулярно поступают угрозы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. 7 января 2015 братья Саид и Шериф Куаши напали на офис журнала: погибли 12 человек.
  • Charlie Hebdo после теракта в редакции не раз печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда. В последний раз это произошло в сентябре 2020 года, когда в Париже начался суд по делу о нападении в 2015 году.
  • Charlie Hebdo также печатал карикатуры на тему преследования геев в Чечне. Героем карикатур стал Рамзан Кадыров.

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