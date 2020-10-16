Во Франции уроженец Москвы обезглавил учителя

Французская полиция расследует как теракт убийство школьного учителя в пригороде Парижа. Нападавший, как сообщают французские СМИ, напал в пятницу на преподавателя с ножом и отрезал ему голову. Сам он был убит полицейскими. Известно, что это родившийся в Москве 18-летний представитель чеченской общины.

В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела убитого и взял ответственность за преступление взял на себя. По сообщениям французских СМИ, учитель ранее показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними понятие свободы слова.

Убийство осудили лидеры французского государства, в Конфлан-Сен-Онорин, где было совершено убийство, вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон.