В России впервые прекращено дело о призывах к нарушению целостности

Впервые в России, как утверждает организация "Агора", прекращено уголовное дело о призывах к нарушению территориальной целостности России – после частичной декриминализации этой статьи уголовного кодекса.

Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, дело прекращено против активистки организации "Левое сопротивление" Дарьи Полюдовой. Прокуратура удовлетворила ходатайство её адвоката.

В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, согласно которым по статье о призывах к нарушению целостности России к уголовной ответственности граждан можно привлекать, только если они в течение года совершили это деяние дважды.

Дело против Полюдовой возбудили из-за её одиночного пикета в Москве с призывом к провозглашению "Дальневосточной республики".

Адвокат также подал ходатайство о немедленном освобождении Дарьи Полюдовой из-под стражи. Активистка находится за решёткой с января 2020 года. Помимо призывов к нарушению территориальной целостности её обвиняют ещё по нескольким статьям – в том числе о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Правозащитный центр "Мемориал" признал её политзаключённой.