Активисты SERB разрушили мемориал на месте убийства Немцова 

В четверг в Москве на Большом Москворецком мосту вновь был разрушен мемориал памяти Борису Немцову.

Волонтёры общественного проекта "Немцов мост", которые вот уже шесть лет поддерживают мемориал, круглосуточно дежуря на месте убийства политика, рассказали "Новой газете", что сначала полицейские задержали дежурного Григория Саксонова, заявив, что у него якобы много неоплаченных штрафов за участие в митингах, а сразу после этого к мемориалу пришли члены прокремлёвского движения SERB - они убрали с моста портреты Немцова и цветы, которые приносили люди.

Позже телеканал "Дождь" сообщил, что мемориал восстанавливают другие волонтёры "Немцова моста", приехавшие на место.

На прошлой неделе мемориал Немцова уже зачищали - это сделали полицейские, которые задержали дежуривших на Большом Москворецком мосту волонтёров и оградили его заборами. Позже в мэрии Москвы назвали это "недоразумением". Сообщалось, что в среду волонтёры восстановили мемориал и полиция в этот процесс не вмешивалась.

Накануне власти столицы пообещали не мешать траурным мероприятиям в день смерти Бориса Немцова на месте его убийства. Организаторы запланировали возложение цветов на Большом Москворецком мосту всеми желающими с 13 до 17 часов, а в 23:31, время убийства Немцова - минуту молчания.