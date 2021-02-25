"Медуза": мэрия Москвы и АП спорят о том, кого выдвигать в Думу

Мэрия Москвы и администрация президента России разошлись во взглядах о том, какие кандидаты должны при поддержке властных структур баллотироваться на выборах в Госдуму в этом году. Это утверждает "Медуза" со ссылкой на источники.

По данным издания, московская мэрия предложила сделать ставку на "творческих людей": режиссёра Алексея Учителя, актёров Дмитрия Певцова и Владимира Машкова, бывшего директора парка Горького и чиновника Сергея Капкова. Однако, как пишет "Медуза", "Кремль такой подбор кандидатур не удовлетворил: хорошими кандидатами там считают телеведущих, журналистов и провластных общественников". Источники "Медузы" считают, что позиция Кремля берёт верх. В частности, кандидатами могут стать несколько известных телеведущих - автор нескольких программ о животных и путешествиях Тимофей Баженов, соведущий ток-шоу "60 секунд" на канале "Россия 1" Евгений Попов и действующий депутат Пётр Толстой.

Один из близких к администрации президента заявил "Медузе", что хотели бы видеть в Думе "публичных фигур", но при этом не актёров и не спортсменов. Примером таких фигур как раз служат телеведущие федеральных каналов, в особенности обсуждающие международную проблематику. Позитивным опытом при этом считается победа ряда поддержанных властью телеведущих на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Также, как утверждают источники, обсуждается и возможность выдвижения главного врача больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении больных коронавирусной инфекцией, Дениса Проценко, который в прошлом году приобрёл большую известность и был удостоен звания Героя Труда. Источник "Медузы", близкий к руководству "Единой России", сообщил, что переговоры с врачом продолжаются, но он сам не хочет участвовать в выборах. Проценко непрямо опроверг своё выдвижение по одному из округов на юге Москвы, где выдвинулся независимый политик Роман Юнеман. На вопросы "Медузы" он не ответил.