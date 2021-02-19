"Ветер перемен" или "План Крепость"?

Фонд «Петербургская политика» выпустил экспертный доклад о предстоящих выборах с Государственную Думу. "Выборы в новую или старую Госдуму. Динамика versus инерция: что страшнее?".

Первый сценарий развития событий - "План Крепость" : "Путем наращивания силового давления и демонстрации тотальной поддержки власти убедить все стороны в невозможности или несвоевременности изменений и контрпродуктивности оппозиционной игры на выборах в Госдуму... В таком сценарии явка рискует упасть до 40-45%, результат ЕР превышает показатели 2016 года (доходя до 55-60%); СР и, возможно, «Новые люди» балансируют на грани барьера, а «Единая Россия» выходит на обозначенный в ноябре 2019 года результат, получив не менее 301 мандата.

Второй сценарий - «Ветер Перемен»: "Можно допустить возможность отказа от получения «Единой Россией» большинства мандатов по партийным спискам (при сохранении ее доминирования), продуцирование общественных ожиданий вокруг альтернативных партийных проектов и расширение объема допустимой критики. В парламент может пройти до 5 партий, но за счет одномандатных округов «Единая Россия» получает около 260 мандатов".

И третий - "Ускользающее большинство": "Власти … снижают объем давления, оставляя за собой режиссуру процесса .В этом случае «Единая Россия» не получает арифметическое большинство (низкие результаты по партспискам и победа в 110-120 одномандатных округах), получает менее 225 мандатов и сталкивается с необходимостью формирования коалиции с другими партиями.... В результате все стороны окажутся удовлетворены: протестное движение заявит об успехе и рекордно низких показателях власти, в то время как реальная расстановка сил в Госдуме позволит исполнительной власти сохранить "контрольный пакет".

Что ждет Россию в сентябре 2021 года в условиях экономического спада и последствий пандемии? Что решается на выборах в Госдуму? Какие партии могут воспользоваться недовольством? Неизбежна ли фальсификация итогов голосования? Обсуждают политолог, соавтор доклада Михаил Виноградов и независимый политолог Александр Кынев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 19 февраля в 19-05.