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Лицом к событию.Будущее без Путина. Мечты или планы?

Лицом к событию.Будущее без Путина. Мечты или планы?
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Лицом к событию.Будущее без Путина. Мечты или планы?

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Нужна ли сейчас программа построения прекрасной России будущего? Обсуждают политик и публицист Леонид Гозман, публицист Kasparov.ru Александр Скобов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31147156.html

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