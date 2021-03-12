Лицом к событию.Будущее без Путина. Мечты или планы?

Нужна ли сейчас программа построения прекрасной России будущего? Обсуждают политик и публицист Леонид Гозман, публицист Kasparov.ru Александр Скобов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31147156.html
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