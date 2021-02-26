ОМОН проводит обыски в Среднеуральском женском монастыре

В Среднеуральский женский монастырь, духовником которого паства считает арестованного бывшего схиигумена Сергия, приехали сотрудники ОМОНа. На территории обители находится около 50 вооруженных людей. Они не предъявляли документов и не объясняли причин своего визита, сообщил собеседник "Коммерсанта" в монастыре.

ОМОН оцепил жилые корпуса монастыря и начал обыски в кельях монахинь и священников.

Как рассказал изданию E1.ru адвокат Сергия Павел Бабиков, сотрудники ОМОНа собираются забрать отцов, чтобы монастырь перестал существовать в духовном плане. "Отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать", — добавил Бабиков.

Никто не объясняет, что им нужно. Просто ворвались в монастырь, хватают сестер. Есть группы с кувалдами и монтировками, сказал изданию один из прихожан. В группе сторонников монастыря во "ВКонтакте" утверждается, что они ищут помощника Сергия отца Силуана.

Представителей СМИ не пускают на территорию монастыря, объясняя это тем, что там ведутся следственно-оперативные действия.

По словам адвоката Дмитрия Савченко, в областном управлении Следственного комитета и ведущий дело Сергия руководитель следственной группы Александр Стальмахович сказали ему, что "не имеют прямого отношения" к этому. Сопровождает данное мероприятие, скорее всего, ФСБ, считает адвокат.

В конце декабря ОМОН провел штурм Среднеуральского женского монастыря, в результате которого бывшего схиигумена Сергия задержали. После этого его отвезли в Москву и арестовали по обвинению в склонении монахинь к самоубийству во время проповеди, в самоуправстве и в воспрепятствовании работы религиозной организации. Сам Сергий вину не признаёт.