ОМОН проводит обыски в Среднеуральском женском монастыре

В Среднеуральский женский монастырь, духовником которого паства считает арестованного бывшего схиигумена Сергия, приехали сотрудники ОМОНа. На территории обители находится около 50 вооруженных людей. Они не предъявляли документов и не объясняли причин своего визита, сообщил собеседник "Коммерсанта" в монастыре.
ОМОН оцепил жилые корпуса монастыря и начал обыски в кельях монахинь и священников.
Как рассказал изданию E1.ru адвокат Сергия Павел Бабиков, сотрудники ОМОНа собираются забрать отцов, чтобы монастырь перестал существовать в духовном плане. "Отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать", — добавил Бабиков.
Никто не объясняет, что им нужно. Просто ворвались в монастырь, хватают сестер. Есть группы с кувалдами и монтировками, сказал изданию один из прихожан. В группе сторонников монастыря во "ВКонтакте" утверждается, что они ищут помощника Сергия отца Силуана.
Представителей СМИ не пускают на территорию монастыря, объясняя это тем, что там ведутся следственно-оперативные действия.
По словам адвоката Дмитрия Савченко, в областном управлении Следственного комитета и ведущий дело Сергия руководитель следственной группы Александр Стальмахович сказали ему, что "не имеют прямого отношения" к этому. Сопровождает данное мероприятие, скорее всего, ФСБ, считает адвокат.
В конце декабря ОМОН провел штурм Среднеуральского женского монастыря, в результате которого бывшего схиигумена Сергия задержали. После этого его отвезли в Москву и арестовали по обвинению в склонении монахинь к самоубийству во время проповеди, в самоуправстве и в воспрепятствовании работы религиозной организации. Сам Сергий вину не признаёт.
- Схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) приобрёл широкую известность весной, когда вступил в открытую конфронтацию с церковными и светскими властями. Он отказался подчиняться постановлениям о закрытии храмов и самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, фактически изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина. Монастырь взяли под охрану лояльные Сергию казаки.
- В октябре Сергий был отлучён от РПЦ, решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также схиигумена оштрафовали по административной статье о возбуждении ненависти.
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