Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила внести в законодательство поправки, разрешающие продавать билеты на рейсы без гарантий для покупателей. Это позволило бы перевозчикам менять условия билета без согласия пассажиров — в том числе, менять дату, рейс, класс обслуживания и даже маршрут. Копия предложения есть в распоряжении редакции газеты "Ведомости".

Использование тарифов без гарантий позволит перевозчикам на два процента снизить стоимость билетов, считают в компании. В ряде случаев за смену условий проданного билета пассажирам будет предлагаться денежная компенсация. Сейчас список причин, по которым перевозчик может отказать пассажиру в перелёте строго ограничен.

Предложенный закон фактически легализует в стране практику так называемого овербукинга, когда на рейсы продаётся билетов больше, чем мест в самолёте, отмечают эксперты издания. Перевозчики рассчитывают, что часть пассажиров по каким-то причинам не явится на рейс — но законы требуют, чтобы в самолёт попали все, кому проданы билеты. Кроме того, авиакомпании всё чаще отменяют рейсы из-за малого числа проданных на них билетов, что также запрещено.

Представитель министерства транспорта заявил газете, что "до восстановления авиасообщения" инициатива рассматривать не будет. Представитель "Аэрофлота" подтвердил существование документа.