ФБР объявило награду за россиянина по делу о вмешательстве в выборы

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту россиянина Константина Килимника.

Килимник – выходец с Украины. Он работал помощником Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа. В 2018 году Соединённые Штаты обвинили россиянина в воспрепятствовании правосудию и выдали федеральный ордер на его арест.

По данным ФБР, в США Килимник был посредником между российскими и украинскими бизнесменами и политиками. Следователи предполагают, что он связан с российской разведкой. Кроме того, экс-помощник Манафорта предположительно по указанию правительства Украины занимался лоббированием интересов иностранного государства в США.

Манафорт был одной из центральных фигур расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, но покинул его ещё до выборов. Ранее он работал на Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича.

В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к семи с половиной годам тюрьмы. Там он провёл около двух лет. В декабре прошлого года его помиловал президент. Трамп всегда выражал сомнения в виновности.

Мюллер обвинял Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник все обвинения в свой адрес отвергал.