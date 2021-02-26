Глава ФСИН подтвердил, что Навального этапировали в колонию

Алексея Навального, которому суд недавно заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше", этапировали из московского следственного изолятора "Матросская тишина" в колонию. Об этом заявил журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Глава ФСИН добавил, что Навальный будет содержаться "в условиях абсолютно нормальных" и, что он гарантирует отсутствие какой-либо угрозы жизни или здоровью оппозиционера.

В какую именно колонию отправили Навального, глава ФСИН не уточнил.

Когда Навальный прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится. Во время самого этапирования связи с осуждённым нет.

Накануне о том, что Навального увезли из СИЗО, сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Информацию подтвердили в московской общественной наблюдательной комиссии.

Навальный находится под стражей с 17 января – его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. 2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока. С учётом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

Сам политик считает своё преследование политически мотивированным.