Владельцем Sports.ru стал инвестфонд лидера партии "Новые люди"

Один из крупнейших российских спортивных сайтов Sports.ru сменил владельца. Об этом сообщила в пятницу сама редакция сайта. В сообщении говорится, что совладельцы сайта Герман Ткаченко (ему принадлежали 67, 75% акций), Дмитрий Навоша, Дмитрий Степанов и Юрий Дудь продали свои доли инвестиционному фонду основателя компании Faberlic Алексея Нечаева.

Как говорится в сообщении, Sports.ru станет "центральной частью стратегии фонда по консолидации тематических проектов". Команда проекта продолжит свою работу, его основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей.

"Это было вдохновляющее приключение длиной в полтора десятка лет. Но для меня оно закончилось. А для Sports.ru всё только начинается. Буду стараться помогать, чем смогу" - написал Дмитрий Навоша в фейсбуке.

Алексей Нечаев в прошлом году возглавил партию "Новые люди", которая ставит перед собой цель преодолеть проходной барьер на выборах в Госдуму в этом году. Партия позиционирует себя как защищающая интересы бизнеса и ориентированная на молодых избирателей. Ряд политологов и независимых СМИ писали, что речь идёт об одобренном Кремлём проекте.

Sports.ru был основан в 1998 году. Сейчас месячная аудитория проекта превышает 20 млн человек. Долгое время главным редактором издания был Юрий Дудь, в последние годы известный главным образом своими видеоинтервью и документальными фильмами, не связанными со спортивной тематикой.

Sports.ru нередко публикует материалы о спортивной и околоспортивной жизни, выражающие мнения, отличные от официальной позиции российских властей - в том числе о допинге и других злоупотреблениях в российском спорте.