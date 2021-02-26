Суд отменил обвинительный приговор адвокату Михаилу Беньяшу

Краснодарский краевой суд в пятницу отменил приговор адвокату Михаилу Беньяшу по уголовному делу о нападении на полицейских. Дело отправлено на новое рассмотрение. Об этом со ссылкой на адвоката сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Осенью 2019 года Михаила Беньяша оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обвинили в применении насилия к полицейским в день акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. По версии следствия, Беньяш покусал двоих сотрудников МВД, когда те попытались его задержать.

При этом травмы были обнаружены у самого Беньяша. Адвокат утверждает, что полицейские избили его в автомобиле, а полицейские настаивают, что Беньяш сам бился головой об стекло в служебной машине и получил травмы. По тому же эпизоду адвокат провёл 14 дней под административным арестом. Некоторое время он провёл и в СИЗО, однако впоследствии был отпущен.