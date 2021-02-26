В Ярославле после новых видео с пытками задержаны сотрудники ИК №1

Двух сотрудников ярославской исправительной колонии №1 задержали после публикации новых видео с пытками заключенных в этом учреждении.

По информации фонда "Общественный вердикт", обоих отстранили от работы. Меру пресечения 27 февраля изберёт Заволжский суд Ярославля. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу, пишет "Медиазона".

23 февраля "Новая газета" и "Общественный вердикт" выложили записи, на которых сотрудники ФСИН большой группой избивают двоих заключенных. Один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, находившийся в колонии с мая 2016 года, после пыток умер в больнице Рыбинска.

Имя второго заключённого, который подвергся жестоким издевательствам, Андрей Иванов.

После публикации новых видео во ФСИН заявили, что проводится проверка, и что часть сотрудников ведомства с записей уже осуждены по другим делам. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий.