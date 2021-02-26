Из школы на севере Нигерии похищены 300 девочек, ведутся их поиски

В Нигерии сотни девочек пропали после налёта большой группы вооруженных людей на школу на севере страны рано утром 26 февраля.

Школа в штате Замфара стала последним из мест таких массовых похищений школьников, которые время от времени происходят в стране.

Как рассказал the Associated Press один из родителей, всего, по данным администрации школы, пропали 300 девочек. Собеседник информагентства добавил, что две его дочери, 10-ти и 13-ти лет, также исчезли.

Другой местные житель сообщил, что вооружённые нападавшие атаковали помимо школы ближайшую военный лагерь и контрольно-пропускной пункт. Именно этом обстоятельство, по словам очевидца, могло воспрепятствовать военным вмешаться в ситуацию в школе.

О погибших и раненых в результате налёта информация не поступала. Службы безопасности проводят операцию по поиску преступников.

В Замфаре действуют несколько крупных преступных групп, которые известны похищениями в обмен на деньги и освобождение из тюрем их осуждённых сообщников. Ранее в этом месяце в другом нигерийском штате – Нигер – также была атакована школа. По меньшей мере, один ребёнок погиб, более 40 человек похищены. Среди них не только школьники, но и их учителя и члены семей. Двумя месяцами ранее вооружённая банда похитила около 400 мальчиков из школы в нигерийском штате Кацина.