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Что увидел Путин в интернете кроме порно, наркотиков и проституции? | Грани времени с Мумином Шакировым

Что увидел Путин в интернете кроме порно, наркотиков и проституции? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Что увидел Путин в интернете кроме порно, наркотиков и проституции? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Твиттер принял на себя первый удар. Остальные соцсети напряглись • В Москве задержаны участники форума муниципальных депутатов • Власть взяла под контроль просвещение. Академики и деятели культуры – против • Отпуск в пандемию: Америка, Европа, Африка и Россия. Далеко – дорого, близко – сердито

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