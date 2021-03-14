Поверх барьеров с Иваном Толстым. Мемуары русского венецианца

В год 1600-летия Венеции в России впервые выйдут мемуары русского венецианца Александра Волкова-Муромцева. Художник долго жил в Венеции, запечатлел ее в многочисленных работах и владел одним из дворцов - Палаццо Волкофф. О судьбе забытого художника рассказывает историк Михаил Талалай. Во второй части программы - беседа с историком книги, московским коллекционером Леонардом Чертковым, выпустившим огромное исследование, посвященное художникам ВХУТЕМАСа.
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