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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Мемуары русского венецианца

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Мемуары русского венецианца
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Мемуары русского венецианца

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В год 1600-летия Венеции в России впервые выйдут мемуары русского венецианца Александра Волкова-Муромцева. Художник долго жил в Венеции, запечатлел ее в многочисленных работах и владел одним из дворцов - Палаццо Волкофф. О судьбе забытого художника рассказывает историк Михаил Талалай. Во второй части программы - беседа с историком книги, московским коллекционером Леонардом Чертковым, выпустившим огромное исследование, посвященное художникам ВХУТЕМАСа.

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