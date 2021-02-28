Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова

Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова. Лауреат премии традиционно называется в годовщину убийства Немцова - 27 февраля.

В сообщении фонда говорится, что Навальный "не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире". Фонд также призвал немедленно освободить Навального.

Алексей Навальный неоднократно номинировался в прежние годы на премию, однако лауреатом её ранее не был. В прошлом году премия была присуждена Константину Котову, который тогда находился в заключении.

Сейчас за решёткой сам Навальный, которому после его возвращения в Россию после лечения в Германии заменили условный срок на реальный. На этой неделе он был этапирован из московского СИЗО в колонию. В субботу многие СМИ со ссылкой на издание "Ярновости" сообщили, что Навального отправят в колонию номер 2 во Владимирской области, которая известна своим жёстким режимом содержания. Официально однако эта информация не подтверждена ни властями, ни адвокатами Навального.