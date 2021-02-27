К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек

На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова. Подобные акции проводятся 27 февраля - в день, когда в 2015 году здесь был убит выстрелами в спину Борис Немцов.



В этом году власти Москвы решили не согласовывать традиционный марш, но позволили возлагать цветы. К 19:30 московского времени, "Белый счётчик" показал, что почтить память Бориса Немцова, пришли 9,3 тысячи человек.

Вечером в субботу, в 23:30 московского времяни пройдёт минута молчания в память о Борисе Немцове.

В числе участников московской акции были основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, писатель Виктор Шендерович, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, жена осуждённого оппозиционного политика Юлия Навальная. Об этом сообщил "Коммерсант".



В Петербурге несколько сот горожан пришли на Троицкую площадь, соообщила "Медиазона". Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Виншевский рассказал, что у площади находились автозаки, дежурили полиция и национальная гвардия.



В Краснодаре, по словам активистов, спустя 15 минут после окончания акции коммунальщики сложили в пакеты для мусора принесенные на стихийный мемориал цветы и унесли их. Как сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на очевидцев, свечи и фотографии тоже пропали.

По информации "Свободных медиа", местного активиста Виталия Вотановского задержали то, что он фотографировал полицейских. Координатора краснодарского штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко задержали за твит с датой и временем шествия.



Глава челябинского движения "Весна" Александр Кашеваров был задержан и арестован на пять суток за анонс об акции.

Во многих других городах мемориальные акции прошли без задержаний.



Scanner Project совместно с "Медиазоной" выяснил, что Следственный комитет проигнорировал важных свидетелей и вероятных соучастников преступления — часть из них связана с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову.