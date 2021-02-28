"Медуза" рассказала о подробностях истории с памятником на Лубянке

Электронное голосование о том, кому установить памятник на Лубянской площади в Москве - основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому - было инициативой мэрии Москвы, но в администрации президента против него не возражали. Это утверждают источники "Медузы".

Голосование, которое должно было продлиться до 5 марта, 26 февраля было свёрнуто без объявления победителя после того, как мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оно превратилось в "противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", "и это не очень хорошо". Вопрос с памятником на Лубянке мэр распорядился отложить. На момент остановки голосования на платформе "Активный гражданин" Александр Невский лидировал с небольшим отрывом. При этом некоторые сторонники Дзержинского фактически обвинили власти в накрутке голосов.

Собеседник "Медузы" в администрации президента заявил, что идея установки памятника на Лубянке исходила не от президента Владимира Путина. "Пожелания президента такого уровня просто исполняются, а не голосуются на псевдореферендумах" - сказал он.

Ранее Би-би-си писало, что власти предпочитают установку памятника Невскому восстановлению демонтированного в 1991 году монумента Дзержинскому. "Сейчас в мэрии решили совместить несколько целей — отвлечь внимание от протестной повестки, митингов, реального срока Навальному, собственно поставить памятник Невскому и протестировать возможности мобилизации для электронного голосования на выборах в Госдуму" - цитирует "Медуза" одного из своих собеседников в администрации президента.

Однако, как говорят источники, вместо того чтобы отвлечь граждан от протестов (от которых соратники Навального к тому же временно отказались), голосование привело к расколу в целом лояльных властям групп граждан - многие консерваторы, православные, так называемые "имперцы" активно выступили против фигуры Дзержинского, а представители силовых структур и многие пенсионеры - за. Источник "Медузы" считает, что в мэрии переоценили собственные возможности организации управляемого голосования за Александра Невского и одновременно недооценили корпоративную солидарность представителей силовых структур. Один из чиновников мэрии Москвы сообщил, что Собянину начали поступать "звонки с Лубянки" (где расположена ФСБ) в поддержку памятника Дзержинского. Кроме того, за большевисткого деятеля голосовало большинство пенсионеров, которые мэрии, как правило, лояльны.

"Собянин решил, что это надо остановить", - говорит источник.

В Кремле ранее заявили, что решение о судьбе памятника на Лубянской площади - прерогатива городских властей.