Фанаты белорусских клубов объявили бойкот матчей – из-за политики

В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей национального первенства из-за "политической ситуации в стране", пишет издание "Трибуна". Бойкот объявили фанаты клубов "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно), "Слуцк" и БАТЭ (Борисов). По данным Белорусской службы Радио Свобода, к нему присоединились болельщики "Торпедо-БелАЗ" из Жодино, клубов "Минск" и "Торпедо" (Минск), "Молодечно" и ряда других команд.

Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд "до полной победы народа". "Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны", – написали ультрас брестского "Динамо".

Бойкоты футбольных матчей в связи с репрессиями против участников акций протеста начались ещё в конце 2020 года. Среди осуждённых по различным обвинениям есть и представители фанатского движения. Перед возобновлением сезона болельщики подтвердили свою позицию.