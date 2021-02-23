Александр Лукашенко пытается демонстрировать уверенность. Но поможет ли это ему в общении с Владимиром Путиным? Виталий Портников беседует с белорусским политологом Павлом Усовым и украинским политологом Евгением Магдой. Эфир в 20:32.
Путин – Лукашенко: заклятая дружба после протестов. Эфир в 20:32
Политологи Павел Усов и Евгений Магда о том, как изменилась ситуация в диалоге Москвы и Минска
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