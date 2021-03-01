Берлинский кинофестиваль открылся фильмом об идеальном мужчине

В Берлине открылся 71-ый международный кинофестиваль. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. Первый – в феврале – начался онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии, второй – для всех зрителей – запланирован на июнь, если власти позволят открыть кинотеатры.



В главном конкурсе участвуют 15 картин, в том числе драма Ксавье Бовуа "Альбатрос", политическая сатира Раду Жуде "Неудачный трах", романтическая трагикомедия Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?". Российских фильмов в основном конкурсе нет.

На коммерческий успех ориентирована романтическая сказка Марии Шрадер "Я – твой мужчина", показанная в первый день фестиваля. Альма, изучающая клинопись в Пергамском музее, соглашается на экзистенциальный эксперимент: провести три недели с "идеальным мужчиной" – роботом, сконструированным согласно ее фантазиям. Голубоглазый гуманоид Том сочетает достоинства человека и компьютера. Он предупредителен, всезнающ, ласков, сексуален, работоспособен, но полюбить его не так-то просто. Он не понимает, что самое драгоценное в жизни – воспоминания, особенно для Альмы, ищущей поэзию в памятниках шумерского письма. Фильм примечателен прежде всего работой британского актера Дэна Стивенса, перевоплотившегося в элегантного сверхчеловека.

В конкурсной программе первого дня фестиваля был также показан фильм прославленного корейского минималиста Хон Сан-су "Вступление". Режиссер изучает роль случайности, и судьбу юного героя "Вступления" определяют непредвиденные встречи. Это драма о конфликте поколений: самоуверенные "бумеры" безапелляционно наставляют порывистых и ранимых "зумеров", живущих по своим законам.

Победителя выберет жюри, в составе которого режиссеры, снявшие фильмы, удостоенные главных наград Берлинале: Мохаммад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Жбанич и Ильдико Энеди.

Во второй конкурсной программе, учрежденной в 2020 году для новаторского кино, 12 фильмов, в том числе новые работы Дени Коте и Элис Диоп, а также хоррор-комедия живущей в США уроженки Беларуси Даши Некрасовой.

Ретроспектива Берлинале-71 посвящена комедиям с участием голливудских звезд Мэй Уэст, Розалинд Расселл и Кэрол Ломбард.

Решения жюри будут объявлены 4 и 5 февраля, а церемония вручения призов запланирована на июнь.