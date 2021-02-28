Bloomberg: рост цен на продукты стал угрозой для российской власти 

Агентство Bloomberg составило список стран, в которых рост цен на продукты питания стал угрозой для экономики и власти. Наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией в список вошла Россия.

"В целом мировые цены на продовольствие находятся на самом высоком уровне более чем за шесть лет", - подчеркнули в Bloomberg, отметив, что у этого множество причин: от проблем с поставками во время пандемии коронавируса до неблагоприятных погодных условий.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что в первом месяце 2021 года рост цен продовольственные товары в России стал рекордным за последние пять лет.

Сильнее всего продукты питания подорожали в Дагестане (на 10,85% в годовом выражении), Саратовской области (на 10,2%) и Адыгее (на 9,7%). Далее по этому показателю следуют Рязанская область, Кабардино-Балкария и Хакасия - во всех этих регионах показатель роста цен превысил девять процентов.