Лицом к событию. Путин будет мстить вечно

О некоторых особенностях президента РФ, которые никогда не позволят построить в стране реальную многопартийную систему - аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, правозащитник Григорий Михнов-Войтенко и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.