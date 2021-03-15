Цитаты Свободы. Разгон депутатов и замедление Twitter

Роскомнадзор попытался замедлить россиянам Twitter. В Москве разогнали форум независимых муниципальных депутатов. Министр культуры Крыма выругалась матом на совещании.
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