Мосгорсуд объяснил отказ выполнить требование ЕСПЧ по Навальному

Московский городской суд опубликовал апелляционное постановление по жалобе Алексея Навального на решение суда, заменившего политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

В принятом постановлении Мосгорсуд прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал немедленно освободить Алексея Навального, поскольку считает, что его жизнь находится в опасности.

С точки зрения Мосгорсуда, при рассмотрении дела Навального не было нарушений конституционных прав, Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Опасения за жизнь и здоровье оппозиционера, а также заявления о политических мотивах дела суд посчитал "голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов".

По мнению Мосгорсуда, Европейский суд по правам человека не может давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в их деятельность. Кроме того Мосгорсуд также подчеркнул, что обращение ЕСПЧ адресовано не судам, а правительству России, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения не относится. "Данный вопрос может быть разрешен только судом РФ в соответствии с требованиями национального законодательства", — говорится в определении.

17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер несколько раз за год не отмечался у инспектора, как этого требовало решение суда. Навальный отрицал вину и заявил, что ФСИН меняла даты, в которые он должен был отмечаться. Он также предоставил суду справку о том, что его выписали из берлинской клиники за два дня до возвращения в Москву.

ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-за того, что видит угрозу его жизни и здоровью. В Минюсте назвали это требование заведомо неисполнимым и "грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства".

На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", этапировали в колонию. По данным СМИ, политика доставили в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области. Во ФСИН это пока не подтвержали. С учётом срока проведённого под домашним арестом и в СИЗО Навальный будет находиться в колонии около двух с половиной лет.