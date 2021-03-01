Роскомнадзор: Twitter злостно нарушает законодательство

Роскомнадзор обвинил соцсеть Twitter в злостном нарушении российского законодательства. В заявлении на сайте ведомства говорится, что платформа микроблогов не удалила около трёх тысяч материалов с запрещённой информацией – призывами к суициду, порнографическими изображениями несовершеннолетних, способами изготовления и употребления наркотиков.

Роскомнадзор предупредил соцсеть о штрафе в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение грозит штраф до 20 процентов совокупной годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор заявил, что оштрафует шесть крупнейших социальных сетей - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований российских властей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста 23 января. Ведомство также предупредило о блокировках и штрафах за публикации с завышенными показателями участников "незаконных митингов".