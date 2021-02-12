Роскомнадзор начал рассылать интернет-изданиям требования удалять новости о флешмобе сторонников Алексея Навального с фонариками, который запланирован на 14 февраля. В ведомстве посчитали такие материалы призывами к участию в незаконных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, — передаёт канал "Настоящее время".

Предписание с требованием удалить новость "Соратники Навального предлагают 14 февраля выйти на улицы с фонариками" Роскомнадзор вынес томскому изданию ТВ-2. В документе сказано, что публикация содержит призывы к участию в массовых беспорядках, поэтому ее нужно убрать, иначе ведомство заблокирует сайт издания, сообщил главный редактор издания Виктор Мучник. Он назвал происходящее "приступом государственного безумия”.

У "Открытых медиа" ведомство потребовало заблокировать две новости: "Захарова – об акции соратников Навального с фонариками" и "В Госдуме не исключили административных решений после акции ФБК с фонариками", — сообщило издание. Аналогичное предписание получил канал "Настоящее время".

Закон запрещает СМИ призывать к участию в несогласованных акциях протеста. Однако в первом материале "Открытых медиа" упоминается только дата флешмоба, во втором – дата и время суток, на которое она запланирована.

Акция 14 февраля анонсирована руководителем региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым. Жителям больших российских городов предложено вечером выйти во двор, включить на телефоне фонарик и постоять так 15 минут или сделать световые изображения сердец. Акция названа “любовь сильнее страха”.

Она вызвала резкую критику со стороны представителей властей и депутатов парламента. Вице-спикер Госдумы единоросс Пётр Толстой заявил на пленарном заседании, что участники акции уподобятся наводчикам Люфтваффе в блокированном Ленинграде. Провластный политолог Алексей Мартынов в прокремлёвском издании "Взгляд", наоборот, обвинил авторов акции в плагиате идей патриотических мероприятий в поддержку советских ветеранов Второй мировой.