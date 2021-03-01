Суд арестовал сахалинского депутата-миллиардера Пашова

Суд в Хабаровске вечером 28 февраля арестовал на два месяца депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Об этом сообщает Sakh.com. Пашова обвиняют в занижении стоимости продукции, экспортируемой за рубеж, и уклонении от уплаты таможенных платежей. Пашов – официально самый богатый депутат в России. В 2020 году он задекларировал 6 миллиардов 225 миллионов рублей дохода.

Согласно официальным данным, депутат владеет компанией "Монерон", крупнейшим добытчиком краба в России. Однако Следственный комитет считает настоящим владельцем компании бизнесмена Олега Кана. Год назад его заочно арестовали по делу о причастности к убийству в 2010 году и контрабанде крабов на сумму более 210 миллионов рублей.

Издание уточняет, что Пашова задержали в пятницу: он приехал в Хабаровск, чтобы дать показания по поводу возможного факта браконьерства. После этого ему и было предъявлено обвинение в нарушении таможенного законодательства.

В 2020 году долю в компании "Монерон" пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, её мать – сенатор Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд, когда Сахалинский суд фактически заблокировал сделку после ареста акций компании по делу Олега Кана.