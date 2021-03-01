Простой рецепт роста экономики. Кто и как заботится о населении

Пандемия, кризис и государственная помощь гражданам – что для этого делают разные страны? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Государственное статистическое ведомство России все чаще вызывает чувство искреннего восхищения. В конце прошлой недели оно представило результаты подсчета валовых региональных продуктов в соответствии с новой методикой. Переоценка делалась пока только за 2018 год, но цифры поражают воображение. Особенно по аннексированному в 2014 году Крыму и считающемуся отдельным субъектом Федерации Севастополю. Экономика Севастополя оказалась в полтора с лишним раза больше, чем считалось ранее. Крыма – почти на 20 процентов. В других регионах цифры скромнее, чем в Севастополе, но все в плюс.

Полная видеоверсия программы:

А всего-то и надо было, что посчитать выгоду, которую получают владельцы недвижимости, проживающие в собственных домах и квартирах и избавленные от необходимости снимать жилье и платить за аренду. Подход, на мой взгляд, чрезвычайно перспективный и дает широкое поле для творчества. Можно подсчитать количество велосипедов и попытаться оценить выгоду, которую получают их владельцы за счет отказа от такси или каршеринга. Можно посчитать выгоду, которую получили россияне, которые не отправились на Лазурный берег, а провели отпуск на дачном огороде или – еще лучше – у себя дома, пялясь в телевизор.

Обеспечить рост экономики, всякий раз чуть подправляя методику подсчета, будет совсем несложно. Так, глядишь, к 2024 году Россия станет мировым экономическим лидером, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Не такая уж и фантастика. Если можно при помощи нехитрого пересчета нарастить в полтора раза валовый продукт, отчего не делать это регулярно, постоянно совершенствуя методику?

Даже и без дополнительных налогов подход чрезвычайно перспективен для государства

Вот только тут у меня лично, помимо гордости за российское статистическое ведомство, возникает пока смутное опасение. А не захочет ли Министерство финансов обложить налогом все эти внезапно обнаруживающиеся Росстатом выгоды, которые извлекают россияне из проживания в собственном жилье, передвижения на велосипеде и отсутствия в ежедневном рационе трюфелей, фуа-гра и коллекционных вин по 500 евро за бутылку. Но даже и без дополнительных налогов подход чрезвычайно перспективен для государства. Ведь самую большую выгоду, исходя их этой логики, получают самые бедные. В том числе и молодые семьи, которые не могут позволить себе ни снять, ни купить собственное жилье – даже на условиях льготной ипотеки.

Объяснить людям, которые чувствуют себя обделенными, в чем их выгода, – это тоже своего рода забота, которую российское государство проявляет по отношению к своим гражданам. А заботе о гражданах в последнее время уделяют повышенное внимание практически все страны.

Председатель Си назвал это еще одним чудом, которое сотворил Китай

Вот в Китае, например, на прошлой неделе окончательно решили проблему бедности. О чем в минувшую среду торжественно объявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, за последние восемь лет страна вывела из состояния бедности 100 миллионов человек, а из списка бедных районов были исключены 832 уезда и 128 тысяч деревень. Вклад Китая во всемирную борьбу с бедностью составил 70 процентов. И председатель Си назвал это еще одним чудом, которое сотворил Китай. Действительно, чудо, если учесть, что окончательное искоренение бедности совпало со 100-летней годовщиной создания Китайской компартии.

Заботятся о гражданах и в США, причем там действуют совсем уж просто и незамысловато – раздают деньги. В минувшую пятницу Конгресс принял представленный Байденом план стимулов размером в 1 триллион 900 миллиардов долларов, из которых больше половины получат все американцы, причем все – поровну. С учетом принятого в декабре пакета получается по 2 тысячи долларов на человека. Теперь между американцами и причитающейся им финансовой помощью остался только Сенат.

Эта раздача денег станет последним мощным толчком для разгона инфляции

Но сомнений в том, что программу примут при такой постановке вопроса, уже нет. Ни один сенатор не встанет между гражданами и деньгами, которые те уже считают своими. Понятно, что кто-то из республиканцев проголосует против, но только после консультации с лидером фракции и лишь заранее удостоверившись, что билль наберет необходимое число голосов. Когда дело зашло так далеко, высказывать вполне разумные опасения, что эта раздача денег станет последним мощным толчком для разгона инфляции, уже слишком поздно.

Кстати, об инфляции. Проявил заботу о своих гражданах и белорусский президент Александр Лукашенко. Его, как и российского коллегу, разволновали сообщения о росте цен на продукты питания. Но если российские чиновники еще пытаются хотя бы формально соблюсти какие-то рыночные принципы, действуют при помощи добровольно-принудительных соглашений между производителями и розничными сетями, Лукашенко действует проще.

С 1 марта в Беларуси запрещено поднимать цены на социально значимые продукты и лекарства больше чем на 0,2 процента в месяц. В список включено 62 товарные позиции – от спичек, подгузников и туалетной бумаги до яблок, живой и мороженой рыбы, – а также перечень из 50 наименований лекарственных препаратов.

Как по мне, так уже сейчас можно устраивать подпольный тотализатор и принимать ставки на то, какой из продуктов из списка социально значимых пропадет с полок белорусских магазинов первым – рис, подгузники или мороженая треска. Не совсем, конечно, пропадет, а только с полок. А из-под полы, по совсем другой цене – пожалуйста. Если ограничения продлятся хотя бы месяц-другой, возрождения "черного рынка" избежать едва ли получится. А с учетом нынешних информационных технологий выглядеть все может как бурное развитие белорусской интернет-торговли.

Продукты и лекарства просто переместятся в даркнет, причем уже по совсем другим ценам

Там даже цены могут остаться теми же самыми, которые указаны в постановлении белорусского правительства. Но платить все равно придется больше. Например, за доставку, стоимость которой будет расти теми самыми темпами, которыми должна была разгоняться инфляция. И это будет еще меньшим из зол. Потому что если правительство попытается заткнуть и эту "дыру", продукты и лекарства просто переместятся в даркнет, причем уже по совсем другим ценам.

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